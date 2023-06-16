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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

القسم الثاني.. بتروجيت في دوري المحترفين والاتصالات يتأهل للدورة الثلاثية

القسم الثاني
القسم الثاني

اسدل الستار على بطولة دوري القسم الثاني لموسم 2022/2023 بعد نهاية مباريات  الجولة الـ 30 بالمجموعة الثانية.

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نتائج مباريات الجولة الأخيرة بالقسم الثاني

ونجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم القادم بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد احرز رباعية بتروجيت خالد ابو زيادة ركلة جزاء وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط الي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4  احرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد  واحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثية مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريقه واحد منهم لدوري المحترفين.
وفاز الترسانة على القناة 1/2 احرز هدفي الترسانة اوجستين اوتو ويسري وحيد واحرز هدف القناة الفار

وتغلب الإنتاج الحربي على  الإعلاميين 0/2 احرز هدفي الانتاج بدر موسي وايهاب فؤاد

تعادل النصر مع بورتو 2/2 احرز هدفي النصر محمود حسونه وعبدالرحمن ميسي  واحرز لبورتو صلاح هشام لالا من ركلة جزاء و صلاح هشام لالا

وفاز زد اف سي المتاهل للدوري الممتاز على السكة الحديد 1/2 احرز هدفي زد مصطفي سلطان ومصطفي سلطان ركلة جزاء  واحرز هدف السكة طارق وطني

تعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن 1/1احرز هدف المستقبل احمد شعراوي واحرز هدف دجلة على حسين

فاز العبور على منتخب 1/2 السويس 1 العبور 2 احرز هدفي العبور محمد رجب ويوسف ويا  واحرز هدف السويس محمد مسعد.

رباعية بلدية المحلة تقوده للأضواء

أحرز رباعية البلدية وحيد محسن هدفين وعبدالرحمن سمانه وإسلام سمير

 وشهدت الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الهدف الاول لنادي بلدية المحلة ومن تمريرة  من حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن، الذي سدد الكرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ومن تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.

ومن خلال تمريرة طولية إلى وحيد محسن، داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة ليسدد كرة يسارية مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة "39" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق دكرنس لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح بلدية المحلة.

ومن خلال تسديدة عن طريق عبد الرحمن جمال، من خارج منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

ومع الدقيقة "45+2"، من تمريرة طولية رائعة إلى إسلام سمير، لاعب بلدية المحلة الذي استغل تقدم حارس المرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة "60" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام سمير على رأس وحيد محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك 

ونجح نادي دكرنس، في الدقيقة "62" من عمر اللقاء في تسجيل الهدف الأول في مرمى بلدية المحلة، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل الحكم بداعي التسلل.

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