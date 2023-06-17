عاجل
حقيقة صورة الأسد الهزيل بحديقة حيوان الإسكندرية.. مفاجأة
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

انخفاض في حالة الطقس غدًا الأحد.. القاهرة 34

حالة الطقس
حالة الطقس

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس، غدًا الأحد، إذ إن هناك انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

txt

تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

 

حالة الطقس

 

 ومن المتوقع أن يشهد طقس الغد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

 

 كما أعلنت الأرصاد عن موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

 

 وأوضح الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس. 

 

حالة الطقس

 

 حالة الطقس غدًا الأحد:

 القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

 الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

 مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

 سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

 قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

 أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

الجريدة الورقية