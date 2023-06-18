تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكدت تراجع درجات الحرارة مقارنة بالأمس، موضحة أن معظم الكتل الهوائية التي تحدث اليوم شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط على عكس الأمس، التي كانت صحراوية ما سببت ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية وهذه تعتبر المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

أجواء حارة تشهدها البلاد خلال ساعات النهار وانخفاض في الليل

وأضافت أن حالة الطقس فس مصر تشهد أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة خلال فترة النهار على المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل، نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون نسبي، فضلا عن تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية “من وإلى” مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس: أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري

ولفتت إلى اعتدال الطقس والأحوال الجوية على مدار الأسبوع على أغلب المناطق ولا يوجد أي تقلبات جوية، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ولكن غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا كون الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، لذلك ستشعر باختلاف درجات الحرارة الفعلية والتي نشعر بها، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ أن ذلك يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت المواطنين بارتداء غطاء الرأس أثناء فترات النهار فضلا عن تناول قدر كبير من المرطبات وشرب المياه والسوائل إلى جانب ارتداء ملابس قطنية خفيفة على مدار اليوم، لمواجهة أثار الطقس الحار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.