السبت 17 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية نهارَا، معتدل الحرارة على كافة الانحاء ليلا وذلك حتى الاربعاء المقبل.

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الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الشبورة المائية 

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشرقية ومدن القناة، ونشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للاتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

عدم التعرض للشمس

وحذرت، من التعرض المباشر لاشعة الشمس مما يُزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة

 

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