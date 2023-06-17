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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

احتفالات رسمية وشعبية بعيد ميلاد أكبر معمرة في العالم.. 123 عامًا

أمانتينا دوس سانتوس
أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم أكبر معمرة في العالم

احتفلت ولاية بارانا البرازيلية، بعيد ميلاد السيدة أمانتينا دوس سانتوس دوفرجيم، بعد بلوغها سن ال 123 عامًا، وسط تواجد مسؤولين وعد كبير من أهالي الولاية. 

 

وحصدت دوفرجيم، لقب أكبر معمرة في العالم على قيد الحياة، بعدما تم الشكف عن تاريخ مولدها، إذ 1900 م، ليؤول إليها اللقب، حسبما ذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية 

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ولم تسجل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بـ"دوفرجيم" كأكبر معمرة على وجه الأرض، لتأخير في تسجيل شهادة ميلادها، لكن 4 أشخاص تخطت أعمارهم 70 عامًا أفادوا لاحقا بعمرها الحقيقي.

 

أكبر معمرة في موسوعة غينيس

وحصدت لقب أكبر معمرة في  موسوعة غينيس، إلى الأمريكية برانياس موريرا، ذات الأصول الإسبانية، والتي احفلت في 4 مارس الماضي بعيد ميلادها الـ116.

 

وفاة أكبر معمرة

وفي أبريل 2022، توفيت صاحبة الرقم القياسي من موسوعة "غينيس" لأكبر معمرة في العالم عن 119 عامًا.

اليابانية كاني تاناكا

وتمتعت  اليابانية كاني تاناكا تتمتع بصحة جيدة حتى وقت قريب من وفاتها، وعاشت في دار لرعاية المسنين حيث كانت تتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

 

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