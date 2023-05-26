بوتين يسعى لتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية

يسعى الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، لتطويرالشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي التابع للكرملين: "تمت مُناقشة بعض الجوانب الموضوعية للشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، وتم التعبير عن الاهتمام المُتبادل بتطويرها التدريجي الإضافي وتعميق التعاون العملي في مُختلف المجالات".

فلاديمير بوتين

وأضاف البيان: "كما ناقش الزعيمان القضايا المُتعلقة بالعمل المشترك داخل مجموعة بريكس ومنصات أخرى مُتعددة الأطراف"، وتم التأكيد على أن المُحادثة كانت بناءة وذات مغزى.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه تحدث هاتفيًا مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ونقل أطيب تمنياته لرجال الأعمال الروس.

وقال بوتين في لقاء مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا"، الذي قاطعه من أجل مكالمة دولية: "لقد كانت مُحادثة مع رئيس البرازيل. ونيابة عنه، أود أن أنقل إلى جميع المُشاركين في اجتماعنا اليوم وإلى مجتمع الأعمال الروسي بأكمله بشكل عام، أطيب تمنياتي بالنجاح والازدهار في الأعمال".

البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا:

واكد الرئيس الروسي، أن البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا في أمريكا اللاتينية.

وأردف بوتين: "البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا في أمريكا اللاتينية، على الرغم من الصعوبات في الحسابات، انخفض حجم التجارة لدينا بشكل طفيف، ولكن بشكل عام، فإن الإمكانات جيدة للغاية، وفي العام الماضي كانت الأرقام قياسية".

فلاديمير بوتين

وأكمل: "الإمكانيات جيدة. أعتقد أننا سنُصحح الوضع بنفس الطريقة التي نقوم بها في بلدان أخرى، في مناطق أخرى من العالم. وهنا المخرج بسيط ، هذا هو الانتقال إلى التعامل بالعُملات الوطنية".

وأكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن البرازيل تعتبر مُحاولات بعض الدول "إلغاء" روسيا وفرض العقوبات عليها، أمرًا خطيرًا.

وقال الوزير في خطاب أمام البرلمان، يوم الأربعاء: "حذرنا من خطورة إلغاء روسيا ومخاطر العقوبات الأحادية الجانب، التي لا تُساعد في إيجاد الحل التفاوضي، بل بالعكس تضيق المجال للحوار وتزيد من التصعيد".

فلاديمير بوتين

وأشار إلى استعداد البرازيل لعدم الجهود الدولية لإيجاد منصة لمناقشة الحلول المُحتملة للنزاع في أوكرانيا، قائلاً: "نتحدث اليوم مع كُل الجهات الفاعلة التي أكدنا لها استعدادنا للمساعدة في التقارب من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وسلام ثابت".