طائرة الزمالك يجدد التعاقد مع المحترفة البرازيلية ميلكا لوبيسكا

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تجديد عقد ميلكا لوبيسكا المحترفة البرازيلية في صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي لمدة موسم .

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وقامت اللاعبه بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات .

خطة النادي

ويأتي تجديد التعاقد مع ميلكا في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة .

دعم ألعاب الصالات

شهد حضور التعاقد كل من أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء فهمي رئيس قطاع الطائرة وأحمد عبدالدايم رئيس النشاط الرياضي بالنادي يذكر ان الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك توج الموسم الحالي ببطولتي كأس أفريقيا وكأس مصر.

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في سياق آخر وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزئين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، و أدت هذه المجموعة فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم و أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، و لم تستكمل باقي فقرات المران منعا لتعرضهم للإجهاد وفقا لقرار الجهاز الفني.

في حين خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة و قوية سواء باستخدام أدوات التأهيل وبالكرة.

تعليمات خاصة

و حرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع لهم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



