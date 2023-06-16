كريتشوفياك لاعب الشباب يتحدث عن" رونالدو" والانقلاب في الدوري السعودي وتوقعاته المستقبلية

تحدث البولندي جريجور كريتشوفياك لاعب وسط الشباب عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر وتوجيه رسالة أيضا إلى زميله في منتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي.

وقال كريتشوفياك: رونالدو لفت أنظار العالم بأكمله إلى الدوري السعودي بعد انضمامه لصفوف النصر السعودي مقترحا على روبرت ليفاندوفسكي زميله في منتخب بولندا اللعب معه في نفس الفريق مستقبلا.

اشادة برونالدو

وانتقل كريتشوفياك"33 عامًا"، إلى الشباب معارا من كراسنودار الروسي، وتنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح لاعب باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق إن انتقال النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية العام الماضي أسهم في دوري المحترفين السعودي.

وأضاف :كريستيانو لاعب رائع وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ انضمامه للنصر كان قرارا رائعا على المستوى الرياضي، لكنه بمثابة الآلة الإعلامية وهو ما جعل أنظار العالم بأكمله تتجه نحو الدوري السعودي وهذا نجاح ضخم.

ليفاندوفيسكي:

وأصبحت فرق الدوري السعودي مهتمة بالعديد من النجوم في أوروبا، وبعد رونالدو انضم كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية وقائد ريال مدريد إلى الاتحاد بطل الدوري.

وعن احتمالية انتقال ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مستقبلا قال كريتشوفياك، الذي لعب 100 مباراة دولية مع بولندا: أقترح عليه أن يلعب معي في الشباب.

ولا يعرف كريتشوفياك، الذي لعب 30 مباراة مع الشباب في الدوري وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي، إن كان سيستمر في ناديه لكنه يستهدف البقاء في السعودية.

وبدأ الشباب سباق الدوري بقوة وتنافس مع الاتحاد والنصر على القمة قبل أن يتراجع في النصف الثاني بعد العودة من توقف كأس العالم 2022، لينهي الدوري في المركز الرابع خلف الهلال.

الموسم الكروي:

وأوضح كريتشوفياك :انقسم الموسم بسبب كأس العالم وكان من الصعب اللعب بنفس التركيز والقوة البدنية على مدار الموسم بأكمله، بالنسبة لي كان الموسم جيدًا وكان سيصبح أفضل إذا خضنا فترة إعداد طبيعية.

وأرجع سرعة تأقلمه في الشباب لوجود زميله السابق في إشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا.

وقال:عملت بجد طيلة فترة الإعداد لذا كنت جاهزا منذ البداية، و إيفر لاعب وشخص رائع وبالطبع دعمه لي ساعدني كثيرا على التأقلم، ولم أحدد مستقبلي بعد.

وأضاف:تلقيت العديد من العروض وهدفي الرئيسي هو الاستمرار في السعودية. لقد تعرفت على أشخاص جيدين ولعبت أمام جماهير رائعة .

الأقوى:

اتفق كريتشوفياك مع رونالدو في أن الدوري السعودي سيكون ضمن أقوى خمس مسابقات للدوري في العالم مستقبلا وقال المسؤولون عن تطوير الدوري يقومون بعمل رائع لذا أنا متأكد من أن جميع الفرق ستكون أفضل في الموسم المقبل إذ يحتاج التطوير إلى وقت، والجماهير السعودية تعشق كرة القدم والهدف أن تكون المسابقة من بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في العالم.

وأكد أن سوق الانتقالات الحالي يدل على ذلك، وجود أفضل اللاعبين يضمن المتعة والحماس للجماهير واللاعبين، إذا لعبت ضد لاعبي كرة قدم رائعين فهذا سيطور مستواك وسيفيد الجميع.