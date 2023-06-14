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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بنزيما يتخطى رونالدو كأعلى قيمة تسويقية بدوري روشن السعودي

بنزيما و كريستيانو
بنزيما و كريستيانو رونالدو

تخطي النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كأعلي قيمة تسويقية بدوري روشن السعودي.

 

بنزيما يتخطى كريستيانو رونالدو

وقدرت القيمة التسوقية لكريم بنزيما بـ25 مليون يورو وفقاً لـ«موقع ترانسفير» ماركت العالمي، وبذلك يتفوق على البرتغالي رونالدو الذي تراجع إلى المركز الثاني بـ15 مليون يورو متساوياً مع البرازيلي أندرسون تاليسكا زميله في النصر الذي حل ثالثاً بالقيمة ذاتها 15 مليون يورو.

 

ويأتي تفوق بنزيما البالغ من العمر 35 عاماً على رونالدو صاحب الـ38 عاما على الرغم من انخفاض قيمته التسوقية، حيث كانت تبلغ 35 مليون يورو قبل رحيله عن صفوف ريال مدريد، علماً أن القيمة التسوقية للنجم البرتغالي أيضاً انخفضت إلى 15 مليون يورو مقارنة بـ20 مليون يورو مع نهاية الموسم الماضي.

 

نتقل النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية كريم بنزيما إلي نادي اتحاد جدة السعودي قادماً من ريال مدريد في صفقة من العيار الثقيل للإتي، ولكن مازالت ضرائب إسبانيا تلاحقه في السعودية.

 

وعلى الرغم من من رحيل  بنزيما عن ريال مدريد إلا أن اللاعب مطالب بدفع جزء من راتبه كضرائب في إسبانيا.

 

وذلك لأن كريم بنزيما كان يتقاضى 11.5 مليون يورو صافية بعد الضرائب في ريال مدريد، لذلك من المقرر أن يذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم الفرنسي، في السعودية إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ "ضريبة الخروج.

 

يذكر أن أعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء قبل الماضي، تعاقده مع كريم بنزيما، لمدة 3 مواسم، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وتم تقديمه مساء الخميس الماضي، رسميا في حفل شهده ملعب الجوهرة المشعة أمام 60 ألف مشجع.

 

وتناولت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأخيرة حالة القلق التي تسيطر على لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة .

 

وألمحت التقارير إلى أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

 

وانتقل بنزيما إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.

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