الجمهور يقارن بين زوجة بنزيما وجورجينا صديقة رونالدو

تصدرت عارضة الأزياء الفرنسية كورا جوتييه زوجة النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، محركات البحث في الساعات الأخيره، بعد انتقال النجم الفرنسي للدوري السعودي في صفقة انتقال حر.

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ووقع كريم بنزيما لنادي الاتحاد لمدة 3 مواسم، براتب سنوي قدره 200 مليون يورو، لتتصدر زوجته مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل دائرة الضوء، لكن هذه المرة في مقارنة مع جورجينيا صديقة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

حاول كريم بنزيما مهاجم الاتحاد الجديد ابعاد زوجته وحياتهم عن الضوء في السنوات الاخيرة لأكثر من مرة، ومنحها الكثير من السرية، لكن الكاميرات ظلت تخترق حياتهم عدة مرات، خاص مع استمرار اللاعب في تحقيق إنجازات كبرى منها حصوله على جائزة الكرة الذهبية 2022.

تعد كورا هي الزوجة الثانية لكريم بنزيما، والتي ظهرت لأول مرة بجوار المهاجم الفرنسي وزوجته الأولى الممرضة الفرنسية كلوي دو لونييه، في حفل استلام بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022.

من هي كورا جوتييه

كورا جوتييه من مواليد شهر أبريل 1989، في فرنسا، ويعود أصل عائلتها من جزر المارتينيك، وتعمل في مجال الموضة والأزياء وتحظى بشعبية كبيرة وتصنف من المؤثرين.

وتعمل زوجة بنزيما في ماركات الملابس والأحذية، ولها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص النجم الفرنسي على تنشئة أطفاله بعيدا عن الشهرة والأضواء.

الجمهور يقارن بين زوجة بنزيما وجورجينيا

بعد انتقال كريم بنزيما لنادي الاتحاد وليكون ثاني الصفقات العالمية في الدوري السعودي، دخل الجمهور في مقارنة جديده من نوعها بين زوجات رونالدو وبنزيما، بين عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو وبين زوجة كريم.

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