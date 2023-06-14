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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موراتا يقترب من الدوري السعودي عبر هذا النادي

الفارو موراتا
الفارو موراتا

يقترب النجم الاسباني الفارو موراتا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في تجربه جديده للاعب مثلما فعل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

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ينتهي عقد الفارو موراتا مع أتلتيكو مدريد بنهاية شهر يونيو الجاري 2023، وحتى الآن لم يعلن الروخيبلانكوس تجديد عقد اللاعب أو رحيله بشكل نهائي.

موراتا ينتقل للدوري السعودي

يقترب النجم الإسباني من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة فريق نادي الشباب، حيث يرغب اللاعب موراتا في خوض تجربه جديده بالموسم المقبل، ويرى أن السعودية هي الوجهه الأنسب له بعد تخطيه الـ 30 عام.

اعلن نادي الشباب قبل ساعات قليلة رحيل الثنائي الإسباني سانتي مينا والنجم الجابوني ارون سالم بوبيندزا، ليبدأ الفريق في البحث عن لاعب جديد في مركز الهجوم قبل بداية فترة الاعداد للموسم المقبل.

فرصه قوية لـ موراتا في الشباب

تعتبر فرصة انتقال موراتا للدوري السعودي خاصة عبر بوابة نادي الشباب هي فرصة قوية للنجم الاسباني لاستعاة بريقه داخل الملعب خاصة مع عدم وجود عرض رسمي له حتى الآن من الأندية الأوروبية، في ظل وجود اهتمام من نادي روما الإيطالي بالحصول على اللاعب.

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وشارك موراتا في 45 مباراة مع أتلتيكو مدريد في الموسم المنقضي 2022 - 2023 في جميع المسابقات وتمكن اللاعب من تسجيل 15 هدف وصناعة 3 لزملائه في الروخي بلانكوس.

نجوم العالم في الدوري السعودي

نجح نادي النصر في الحصول على خدمات الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، كما تمكن الاتحاد في التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل 2022-2023، والآن يقترب موراتا من دوري روشن.

 

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