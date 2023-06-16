عاجل
نداء شرارة تكشف عن أسعد لحظات حياتها.. فيديو
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد يونايتد

كايل ووكر
كايل ووكر

 يفاضل النجم الإنجليزي الدولي كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بين عروض مقدمة له في الميركاتو الصيفي الحالي للرحيل عن السيتيزنس، وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

 اقرأ أيضًا..

txt

التعاون يزاحم الشباب على ضم موراتا

 ينتهي عقد ووكر مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل 2024 ، ويتبقى لصاحب الـ 33 عامًا موسم واحد فقط مع السيتيزنس قد تسمح للسماوي برحيل اللاعب بأي مبلغ خوفًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

 ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد:

 يفاضل الإنجليزي كايل ووكر بين عودته إلى شيفيلد يونايتد ناديه السابق، أو خوض تجربة جديدة بالانتقال إلى الدوري السعودي كما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال للنصر وكريم بنزيما بالانتقال للاتحاد.

 لم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب الانجليزي، لكن ووكر سيكون في طريقه للموافقة على عرض المملكة العربية السعودية بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيقدم للاعب لمدة موسمين.

 موقف مانشستر سيتي من رحيل ووكر:

 يتمتع اللاعب الإنجليزي بلياقة بدنية مرتفعه للغاية مقارنة بعمره في الفترة الحالية، وحتى الآن يعتمد عليه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المباريات بشكل أساسي، ولا يمكن التفريط فيه بسهولة.

txt

إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

 انتقل كايل ووكر إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، قادمًا من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، و الآن يقترب اللاعب من الرحيل مجانًا بعد نهاية عقده.

 لم تفتح إدارة مانشستر سيتي خط التفاوض مع الظهير الإنجليزي بشأن التجديد أو الرحيل في الموسم المقبل، بالرغم من تحقيق الثلاثية التاريخية في النادي الإنجليزي، والتي كان الظهير الإنجليزي أحد العناصر المؤثرة في الحصول عليها.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.

مواد متعلقة

3 أسباب خلف رفض عبدالمنعم لعرض الهلال السعودي

إسبانيا تهزم إيطاليا وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

باتريس كارتيرون يتولى تدريب أم صلال القطري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

رئيس فرنسا يتدخل لمنع انتقال مبابي لـ ريال مدريد

أوباميانج يفاضل بين 4 أندية بعد انسحاب برشلونة
الجريدة الورقية