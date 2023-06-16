ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد يونايتد

يفاضل النجم الإنجليزي الدولي كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بين عروض مقدمة له في الميركاتو الصيفي الحالي للرحيل عن السيتيزنس، وخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

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ينتهي عقد ووكر مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل 2024 ، ويتبقى لصاحب الـ 33 عامًا موسم واحد فقط مع السيتيزنس قد تسمح للسماوي برحيل اللاعب بأي مبلغ خوفًا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

ووكر يفاضل بين الدوري السعودي وشيفيلد:

يفاضل الإنجليزي كايل ووكر بين عودته إلى شيفيلد يونايتد ناديه السابق، أو خوض تجربة جديدة بالانتقال إلى الدوري السعودي كما فعل البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال للنصر وكريم بنزيما بالانتقال للاتحاد.

لم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب الانجليزي، لكن ووكر سيكون في طريقه للموافقة على عرض المملكة العربية السعودية بسبب المقابل المادي الضخم الذي سيقدم للاعب لمدة موسمين.

موقف مانشستر سيتي من رحيل ووكر:

يتمتع اللاعب الإنجليزي بلياقة بدنية مرتفعه للغاية مقارنة بعمره في الفترة الحالية، وحتى الآن يعتمد عليه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في المباريات بشكل أساسي، ولا يمكن التفريط فيه بسهولة.

انتقل كايل ووكر إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، قادمًا من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، و الآن يقترب اللاعب من الرحيل مجانًا بعد نهاية عقده.

لم تفتح إدارة مانشستر سيتي خط التفاوض مع الظهير الإنجليزي بشأن التجديد أو الرحيل في الموسم المقبل، بالرغم من تحقيق الثلاثية التاريخية في النادي الإنجليزي، والتي كان الظهير الإنجليزي أحد العناصر المؤثرة في الحصول عليها.

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