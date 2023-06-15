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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي سادساً في تصنيف أندية العالم .. متفوقًا على البايرن واليونايتد

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي شهد تواجد النادي الأهلي في المركز السادس ليتفوق على عدد من  الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

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وجاء الأهلى في الترتيب الخامس بين تصنيف الأندية العالمية بواقع 237 نقطة، متفوقًا على نادى مانشستر يونايتد الذي حل في المركز السابع برصيد 230 نقطة.
وجاء فريق ريال مدريد في صدارة قائمة التصنيف برصيد 313 نقطة، بينما حل فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا وصيفًا برصيد 279 نقطة.
 بينما جاء نادى فلامنجو البرازيلي عند الثالث برصيد 278 نقطة في الوقت الذي حل فيه نادى بنفيكا البرتغالي رابعًا بواقع 257 نقطة ، وانتر ميلان الإيطالي خامسًا.

وتمكن الأهلي الأحد الماضي من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه ، على حساب الوداد المغربي عقب الفوز في القاهرة بثنائية لهدف، والتعادل بالدار البيضاء في المغرب بنتيجة هدف لمثله ليحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

مونديال الأندية ..

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى دولة السعودية، ديسمبر المقبل، بتواجد 7 أندية تأهل منها 6 حتى الآن كالتالي :
 الأهلى المصري بطل القارة الأفريقية واتحاد جدة بطل الدورى السعودى، مانشستر سيتى بطل دوري أبطال أوروبا.
 ويتم الانتظار حاليًا لتواجد بطل أمريكا الجنوبية على أن يتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل نوفمبر المقبل.

وجاءت الأندية المتأهلة لكاس العالم للاندية 2023 في السعودية كما يلي:
1-الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا
2-اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي (البلد المضيف)
3-أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا
4-أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا
5-كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف
6-مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا

 

تصنيف الأندية

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