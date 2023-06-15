عروض الخليج تُحاصر نجوم الأهلي بعد اللقب الأفريقي

تحاصر العروض الخليجية نجوم الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتلقى بعض اللاعبين عدة عروض لمغادرة أسوار القلعة الحمراء في الموسم الجديد من بعض فرق الخليج على رأسهم حمدي فتحي لاعب خط الوسط الذي أصبح على أعتاب الرحيل إلى الوكرة القطري.

وتوصل الوكرة لاتفاق لضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار للأهلي بجانب نسبة 15% من إعادة البيع وأولوية الشراء من الأهلي حال عودته للدوري المصري.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي عقب عودة فتحي من معسكر المنتخب الوطني والسماح له بالسفر إلى قطر للخضوع للفحوصات الطبية مع فريقه الجديد من أجل إتمام التعاقد.

3 عروض سعودية لـ حسين الشحات

ولم تقتصر العروض على فتحي بل امتدت إلى الجناح حسين الشحات الذي تلقى 3 عروض من الطائي السعودي والوحدة الإماراتي والغرافة القطري للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بشكل رسمي بانتهاء الموسم الحالي، وطلب اللاعب تأجيل مسألة تجديد عقده مع الفريق لحين مناقشة العروض الخليجية.

وسبق أن طلب الشحات الحصول على مقابل مالي يبلغ نصف مليون دولار، لكن إدارة الأهلي تحفظت على الأمر وطلبت من اللاعب تخفيض هذا الراتب بما يتناسب مع السقف المالي للرواتب داخل الفريق.

ويبحث عمرو السولية لاعب الوسط أيضاً عن عرض خليجي بعدما طلب من وكيله تامر النحاس إيجاد عرض له لمغادرة الأهلي على سبيل الإعارة.

ويرغب السولية في تكرار تجربة اللعب بالخليج بعدما ارتدى من قبل قميص فريق الشعب الإماراتي ولكنه رحل سريعاً للانضمام للأهلي في يناير 2016.