موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل 22 يونيو الجاري على ملعب ستاد الكلية الحربية ، في مواجهة مؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً وصافة ترتيب مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة بفارق 6 مواجهات عن المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

تصنيف الأهلي ..

كان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن خلال وقت سابق من اليوم الخميس ، التصنيف الشهري العالمي للأندية ، والذي تواجد به النادي الأهلي في المركز السادس متفوقًا على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.



وحصد الأهلي ، الأحد الماضي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي ن ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة.



وتقام النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم للأندية 2023 فى دولة السعودية، ديسمبر المقبل، بتأهل 7 أندية تأهل منها 6 حتى الآن رسميًا كالتالي :

الأهلى المصري بطل القارة السمراء واتحاد جدة بطل الدورى السعودى البلد المضيف، مانشستر سيتى بطل دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر المسابقة العالمية تحديد بطل أمريكا الجنوبية على أن يتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل نوفمبر المقبل.

وجاءت الأندية المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2023 في السعودية كما يلي:

1-الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا

2-اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي (البلد المضيف)

3-أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا

4-أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا

5-كلوب ليون المكسيكي، بطل كونكاكاف

6-مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا