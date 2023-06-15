موسيماني يودع جماهير الأهلي السعودي بعد رحيله رسميًا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته بالفترة التي قضاها مع فريق الأهلي السعودي، وذلك بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن القيادة الفنية للفريق بعدما قاده مرة أخري لدوري روشن السعودي.

ونشر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عبر حسابه الرسمي:

"مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي السعودي لكرة القدم أتطلع إلى فرص جديدة ، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي خلال 8 أشهر وحصلنا أيضًا على لقب البطولة في دوري الدرجة الأولى.

تابع موسيماني فى بيانه: "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار ، والفريق الفني والجهاز الذي دعمني واللاعبين طوال الوقت،

وأخيراً، شكراً لكم على الدعم من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات، في مباريات الذهاب والإياب كانت أفضل حافز.

الأهلي يرفض تفعيل بند استمرار مسيماني

وقدم موسيماني عروضًا قوية مع الأهلي ونال إشادة كبيرة خلال الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

وكان موسيماني قد صرح بوجود بند في تعاقده مع الأهلي يمنحه حق قيادة الفريق في دوري الحترفين حال الصعود بهم رسميًا، إلا أن إدارة الأهلي رفضت تفعيل البند وقررت رحيل المدرب والبحث عن بديل أفضل.