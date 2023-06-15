عاجل
تثبيت سعر الدولار ضربة قاضية لتجار العملة.. فيديو أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو جو موسى في مرمى نيران الذكاء الأصطناعي وفتاة ترسم خطة التشهير ثعبان في الحمام.. زاحف يهاجم رجل في بيت الراحة (شاهد)
الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مواجهة الزمالك المقبلة بالكأس والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو، في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة بعد المقبل الموافق 23 من شهر يونيو الجاري ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
 

txt

مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن استاد الزمالك

txt

مهاجم اتحاد العاصمة على رادار الزمالك لضمه بالمجان

txt

مساعد كولر وجروس السابق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

txt

مكاسب الزمالك من انضمام مصطفي محمد لـ نانت الفرنسي نهائيًا

txt

خالد الغندور.. انتظروا الزمالك في الموسم الجديد

txt

أوسوريو يركز على استخلاص الكرة والضغط على المنافس بمران الزمالك


ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية للأندية.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية للمواجهات المقبلة، عقب فترة التوقف الدولي بسبب خوض المنتخب الوطني لمواجهة غينيا بالأمس، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بتفوق مصر بثنائية لهدف وحسم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا العام المقبل بكوت ديفوار.

 

مران الزمالك الأخير ..

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، في مران أمس الأربعاء تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.

جاء ذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح أمس الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال البدنية.
بينما شهد الجزء الثاني من المران تنفيذ تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالنادي الأبيض على منح اللاعبين تعليمات ونصائح خاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع لهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى خلال الارتباطات المحلية والعربية المقبلة.
ويستعد الفارس الأبيض ، للظهور المحلي من جديد عقب فترة الغياب بمواجهة قوية أمام فاركو في دور الـ16 لكأس مصر نسخة العام الحالي، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

مواد متعلقة

الأهلي سادسًا في تصنيف أندية العالم .. متفوقًا على البايرن واليونايتد
الجريدة الورقية