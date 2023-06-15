مهاجم اتحاد العاصمة على رادار الزمالك لضمه بالمجان

قال الإعلامي محمد شبانة أن مسؤولو نادي الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع أيمن محيوص مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية لضه ضمن خطة دعم الفارس الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد شبانه خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن المهاجم الجزائري ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويرغب في الرحيل عن اتحاد العاصمة لخوض تجربة جديدة وهو ما يساعد الزمالك في ضمه بشكل مجاني .

وأتم شبانة أن المحيوص يمتلك في جعبته عدة عروض خليجية بخلاف عرض الزمالك.

الزمالك يبحث عن مباراة ودية :

طلب الكولومبي كارلوس ألبرتو أوسوريو، المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري، الاتفاق مع أحد فرق الدرجة الأولى للعب مباراة وديه خلال 48 ساعة مقبلة، استعدادا لمواجهة فاركو في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر المقررة يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة.

في سياق متصل، يعقد مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء اليوم الخميس بصالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك، للحديث عن تفاصيل بناء المشروع الضخم "حلم الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية" وهو بناء ستاد الزمالك ونادي الزمالك فرع 6 أكتوبر ومستشفي وفندق استثماري ومول على مساحة 129 فدان في أرقي الأماكن بمدينة 6 أكتوبر .

وسيعلن رئيس الزمالك عن شروط الاشتراك في النادي الذي ستنتهي المرحلة الأولي منه خلال 6 أشهر تقريبا.