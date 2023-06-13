أوسوريو يركز على استخلاص الكرة والضغط على المنافس بمران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وشملت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة في حال وجود الفريق في الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.



بلحاج في التدريبات



وأنضم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



وأدى أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

أعطى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر .

وتابع "أوسوريو"، أن شرح للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.



واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

أدى سامسون مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق.



عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر .

وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها في المران.







