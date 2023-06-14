مكاسب الزمالك من انضمام مصطفي محمد لـ نانت الفرنسي نهائيًا

أعلن نادي نانت الفرنسي الحصول على خدمات النجم المصري الدولي مصطفي محمد لاعب فريق جالطة سراي التركي ونادي الزمالك السابق، وذلمك لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي.

أقرأ ايضًا..

تعاقد نانت مع مصطفي محمد من جالطة سراي بعقد ينتهي في يونيو عام 2027، لأربعة مواسم، وكان اللاعب المصري قد انتقل من الفريق التركي للدوري الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المنقضي.

وضع جالطة سراي بند في عقد مصطفي محمد يفيد بأحقية الشراء للفريق الفرنسي مقابل 6 مليون يورو، وهو ما تم تفعيله بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

مكاسب الزمالك من انتقال مصطفي محمد لـ نانت

تعاقد نادي جالطة سراي مع مصطفي محمد من نادي الزمالك مقابل 4 ملايين يورو مع أحقية الشراء النهائي للفريق التركي، كما وضع الفارس الأبيض في العقد وجود حصوله على نسبه من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا عبر نادي جالطة والتي وصلت إلى نسبة 15% يحصل عليها الأبيض مقابل إعادة بيع مهاجمه السابق.

و يحصل الزمالك "بموجب العقد" على نسبة 15% من صافي الربح بعد خصم أي مبالغ تلقتها القلعة البيضاء من الفريق التركي، وحصل الأبيض من قبل من الفريق التركي على 2 مليون دولار مقابل الإعارة بالإضافة إلى 4 مليون دولار مقابل تفعيل بند الشراء.

و من المقرر أن يحصل الأبيض على نسبة تقدر بـ 15%، من المبلغ المتبقي وهو نحو 74 ألف يورو، بعد خصم جميع المبالغ التي حصل عليها الزمالك من قبل.

شارك مصطفى محمد مع نانت في 51 مباراة خلال الموسم المنقضي، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفا و ساهم في صناعة خمسة آخرين لزملائه، و خرج من الموسم بوصافة بطولة الكأس.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث، و خسر الأبيض في بطولة الدوري 7 مواجهات و تعادل في 8 لقاءات.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا