مساعد كولر وجروس السابق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

أعلن الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن السويسري فريتز شميد سيتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد أن شميد صاحب الـ 63 عاما سيتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

شميد بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لريسينج زيورخ السويسري عام 1981، وكانت المحطة الأخيرة له كمدرب مؤقت لكوتوكو رويالز الغاني من أبريل ليونيو 2022.

كان شميد مدرب مساعد لكريستيان جروس في توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري، كما كان المدرب المساعد لمارسيل كولر في منتخب النمسا، وتولى تدريب منتخب نيوزيلندا موسم 2018-2019.

أبرز بطولات شميد الدوري السويسري

وتعد أبرز بطولات شميد هي التتويج بالدوري السويسري وكأس سويسرا 4 مرات لكل منهما وذلك خلال فترة توليه منصب المدرب المساعد لكريستيان جروس مع بازل.

غرابة يوضح إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة عمر مرموش لاعب الفريق القومي، والتي تعرض لها في لقاء غينيا، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال غرابة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، إن مرموش أصيب بكدمة خفيفة أسفل الظهر، وفضل الجهاز الفني للمنتخب استبداله خوفًا من تفاقم إصابته.

والجدير بالذكر أن مرموش خرج من المباراة مستبدلًا بسبب الإصابة وشارك بدلًا منه محمود تريزيجيه، والذي سجل هدف وصنع آخر في فوز الفراعنة على غينيا بهدفين لهدف.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة.