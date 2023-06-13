خالد الغندور.. انتظروا الزمالك في الموسم الجديد

فجر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، مفاجأة سارة لجماهير نادي الزمالك ومحبيه .

وقال الغندور: أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، يجريان مفوضات مهمة وحاسمة حاليا لضم صفقات جديدة للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد “الغندور”، في تصريحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ميدو وأمير اقتربا من حسم ٣ صفقات من الدوري المصري الممتاز”، مشددا على أن الـ ٣ صفقات سيكون وجودهم إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

وأضاف الغندور : هناك ثنائي أجنبي في طريقهما للانضمام للفريق، منوها بأن أحدهما للاعب كبير ومميز للغاية، وسيسعد جماهير الزمالك.

وأكمل: موسم الزمالك الحالي للنسيان، مؤكدا أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالبطولات.