عاجل .. الجونة يتأهل إلى الدوري الممتاز

حسم نادي الجونة تأهله إلى الدوري الممتاز من جديد ، بعد الفوز على نظيره شبان قنا بثنائية مقابل هدف، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس لحساب منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.





وتصدر فريق الجونة بانتصاره، ترتيب المجموعة الأولى “الصعيد” برصيد 69 نقطة، من 30 مباراة، حيث نجح الفريق الساحلي في الفوز بـ 21 مباراة وتعادل خلال 6 مباريات مع تلقي ثلاث خسائر.

ونجح فريق الجونة ممثل مجموعة الصعيد في العودة مجددًا إلى دوري الأضواء والشهرة بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني الموسم الماضي، بينما اكتفى فريق لافيينا أقرب مطاردي الجونة على بطاقة الصعود بتواجده في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 68 نقطة.

ويقود فريق الجونة : أحمد مصطفى “بيبو” مديرًا فنيًا ، أحمد ماردونا مدرب عام، عبدالناصر عباس مدرب مساعد، أحمد كمال في تدريب حراس المرمى، حازم حامد مدرب أحمال بدنية، عمرو جمال مساعد مدرب أحمال بدنية.

تأهل بلدية المحلة وزد ..

وتمكن فريق بلدية المحلة من الصعود من جديد بعد فترة غياب طويلة، للدوري الممتاز عقب الفوز على نظيره دكرنس بنتيجة أربعة أهداف دون رد لحساب منافسات الجولة الـ30 الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني أمس الأربعاء.

بينما نجح فريق زد ا في حسم التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه وأول بطاقات التأهل في الموسم الحالي إلى الدوري المصري الممتازمن القسم الثاني، عقب الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره وادي دجلة، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية.