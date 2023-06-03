علي فرج يتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش

توج علي فرج المصنف الثالث عالميًا ببطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال، على حساب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا، مساء اليوم الجمعة، في نهائي مصري خالص.

علي فرج حسم المباراة بنتيجة أشواط 12-10، 10-12 11-6 11-2 لتصبح بطولة دولية بنكهة مصرية خالصة بفوز نوران جوهر سيدات.

وشهدت بطولة الجونة الدولية للإسكواش مشاركة كل من في ربع النهائي مصطفى عسل المصنف الثاني عالميًا ومازن هشام المصنف التاسع عالميًا وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميًا ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًا.

انطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش 26 من شهر مايو الماضي حتى يوم 2 من شهر يونيو الجاري 2023، وذلك في مدينة الجونة، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال والسيدات.

نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للإسكواش:

توجت نوران جوهر نجمة الإسكواش المصرية والمصنفة الثانية عالميًا لقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي أقيمت بمدينة الجونة.

ونجحت نوران جوهر في التتويج للقب بطولة الجونة بعد فوزها على البلجيكية نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي:11-5 11-7 11-9.

وكانت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا في الإسكواش، قد تأهلت إلى نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا بنتيجة 3 - 1 في مباراة مثيرة امتدت لأكثر من 106 دقائق بنصف النهائي، في حين تأهلت نيل جيتس إلى نصف النهائي على حساب المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني في مفاجأة كبرى بالبطولة.