أحمد عبدالرؤوف يكشف موقفه من الاستمرار مع بلدية المحلة في الممتاز

قال أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، إنه كان محظوظ وموفق بشكل كبير خلال مشواره مع نادي بلدية المحلة في دوري القسم الثاني.

وأكد أحمد عبدالرؤوف في مداخلة تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جاهز بخطة الدوري الممتاز وأتمنى يتم الاتفاق عليها للظهور بالشكل المحبب لي".

وأضاف: "ظهوري الأول في الدوري الممتاز حاجة تهمني بشكل كبير وأتمنى الاتفاق مع الإدارة على خطتي للمنافسة في الممتاز".

بلدية المحلة إلى الدوري المصري الممتاز

وحجز فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وحسام أسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس.

وفاز المحلة على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

وأنهى فريق بلدية المحلة منافسات دوري القسم الثاني متربعًا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق طنطا الوصيف برصيد 57 نقطة.