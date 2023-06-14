بلدية المحلة تدك شباك دكرنس برباعية.. نجوم عبد الروؤف بتأهلون لدوري الأضواء

فاز بلدية المحلة على دكرنس 4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد دكرنس الرياضي في الجولة 30 والأخيرة بدوري القسم الثاني المجموعة الثالث.

في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول، سجل وحيد محسن هدفًا في شباك دكرنس وكان الهدف جاء كالتالي من تمريرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن الذي استلم الكرة وسدد كرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول ، تمكن فريق بلدية المحلة من تسجيل الهدف الثاني من خلال اللاعب عبد الرحمن جمال سمانه وجاء الهدف تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثالث قبل انتهاء الشوط الأول لصالح بلدية المحلة من خلال إسلام سمير لاعب خط وسط الفريق بلدية المحلة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول ، بتقدم بلدية المحلة على دكرنس 3 أهداف مقابل دون رد.

واختتم بلدية المحلة سلسله الأهداف الذي سجلها الفريق بلدية المحلة واستطاع وحيد محسن تسجيل الهدف الثاني له والهدف الرابع في نتيحة المباراة ، وجاء الهدف من خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام سمير على رأس وحيد محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وتعرض محمود مرزوق اصابه خلال المباراة وتوقف المباراة .

واسفرت نتائج الشوط الأول من مباريات الجولة عن النتائج التالية

كفر الشيخ 1 الحمام 0

كفر الشيخ احمد محارب

سبورتنج 0 ابوقير 0

نبروه 0 بروكسي 1

بروكسي احمد فهمي

المجد 0 شبين 0

الهلال 0 المصري 0

طنطا 0 المنصورة 1

المنصورة محمود عفرتو

الاوليمبي 0 بايونيرز 0

الفيوم 1 طامية 0.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، بفوز بلدية المحلة على دكرنس 4 أهداف دون رد.

يعتبربلدية المحلة ثاني الأندية المتأهلة بعد تأهل زد أف سي كأول المتأهيلن لدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن فريق البلديةصعد للدوري الممتاز من قبل في 10 مواسم، في 92/93، 93/94، 94/95، 95/96، 96/97، 97/98، وهبط موسم 98/99، ثم صعد مرة ثانيه بموسم 2002-2003، 2003/2004، 2004/2005، 2007/2008، ولم يصعد حتي الآن. بينما صعد الغزل 46 موسم آخرهم موسم 2015-2016.