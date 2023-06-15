محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ31.. من نجريج إلى الأنفيلد

محمد صلاح "الفرعون المصري" أو "الملك" كما يلقب في بلاد أوروبا، واللاعب الممثل الرسمي لمقولة "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، والأبرز آخر 7 سنوات في بلاد الإنجليز، يحتفل اليوم الخميس 15 يونيو2023، بعيد ميلاده الـ31، ليبدأ عام جديد وهو ما زال ينثر سحره في الملاعب محطمًا للأرقام القياسية والتاريخية في مسيرة قد تكون الأعظم للاعب عربي على مدار تاريخ كرة القدم.

وُلد محمد صلاح في قرية نجريج بمدينة بسيون، في محافظة الغربية في 15 يونيو1992، ومنذ بداية صلاح مسيرته الكروية مع المقاولون العرب وانضمامه إلى سويسرا تمكن من حفر تاريخ ملييء بالنجاح والبطولات بالدوريات الأوروبية في تاريخ كرة القدم.

محمد صلاح "البداية والإستمراية" من نجريج إلي الأنفيلد

"مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، هكذا طبق النجم مصرى محمد صلاح المقولة بعدما بدأ من الصفر ونجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

محمد صلاح كانت بداية مسيرته الكروية مع ناشئي نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده للفريق الأول ثم إحترف في أوروبا عن طريق نادي بازل السويسري إلى تشيلسي، ثم أعير إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، ثم روما ، قبل المحطة النهائية مع ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له حتى الآن.

تصدّر الدولي المصري محمد صلاح قائمة أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 متجاوزًا جميع النجوم المشاركين في الدوري الإنجليزي. في واحدة من أقوى تواجد فرعون في أشهر بطولات العالم.

محمد صلاح إنجازاته الفردية وبطولاته مع الأندية

تمكن محمد صلاح من حفر إسمه بماء من ذهب على مستوى الإنجازات الفردية بعدما حقق العديد من الجوائز وجاءت أبرزها:

جائزة الفتي الذهبي من الفيفا في 2012.

أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2012

أفضل لاعب في الدوري السويسري في 2013.

أفضل لاعب في روما موسم 2015/2016

أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر عام 2016

أجمل هدف في ليفربول موسم 2018-2019

ثالث أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018

ثالث أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018.

أفضل لاعب في ليفربول موسم 2017-2018.

أفضل لاعب في كأس العالم للأندية نسخة 2019.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018

جائزة بوشكاش من الفيفا لأجمل هدف في العالم 2018.

جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري الإنجليزي موسم 2018-2017.

جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري الإنجليزي موسم 2018-2019

أفضل لاعب في أفريقيا من الكاف مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوري الإنجليزي موسم 2022-2021.

كما حقق محمد صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات ولاعب العام في ليفربول مرة واحدة.

كما حقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما حقق كأس الرابطة الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية الإنجليزي والدوري السويسري مرتين مع بازل السويسري.

محمد صلاح

جميع أهداف محمد صلاح منذ بداية مسيرته

لعب محمد صلاح مع نادي المقاولون العرب «44 مباراة» وأحرز «12 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2009-2010 إلى موسم 2011-2012.

كما خاض محمد صلاح مع بازل السويسري «79 مباراة» وأحرز «20 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2012-2013 إلى موسم 2013-2014.

وخاض محمد صلاح مع نادي تشيلسي الإنجليزي «19 مباراة» وأحرز «هدفين» في كل البطولات من موسم 2013-2014 إلى موسم 2014-2015.

لعب محمد صلاح مع نادي فورنتينا الإيطالي «26 مباراة» وأحرز «9 أهداف» في كل البطولات بموسم 2014-2015.

لعب محمد صلاح مع روما الإيطالي «83 مباراة» وأحرز «34 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2015-2016 إلى 2016-2017.

لعب محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي «496 مباراة» وأحرز «232 هدفًا» في كل البطولات من موسم 2017-2018 وحتى الآن بموسم 2022-2023.