محمد صلاح ثاني هدافي منتخب مصر تاريخيًّا

محمد صلاح، يتواجد المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر، ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، محتلا المركز الثاني بعد الأسطورة حسام حسن الذى يعتلي صدارة الترتيب عبر التاريخ.

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يتصدر نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن، جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لـ منتخب مصر برصيد 69 هدفًا منفردًا بعرش الترتيب، ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، برصيد 51 هدفًا في المركز الثاني، ويقع في المرتبة الثالثة نجم الترسانة حسن الشاذلي برصيد 42 هدفًا بالترتيب.

قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ:

1- حسام حسن – 69 هدفًا.

2- محمد صلاح – 51 هدفًا.

3- حسن الشاذلي – 42 هدفًا.

4-محمد أبوتريكة – 38 هدفًا.

5- أحمد حسن – 33 هدفًا.

6-عمرو زكي – 30 هدفًا

7- عماد متعب – 28 هدفًا.

8- أحمد الكأس – 25 هدفًا.

9- محمود الخطيب – 24 هدفًا.

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفًا.