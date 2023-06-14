عاجل
تعليق الرئيس السيسي على هدم المساجد لبناء الطرق (شاهد)
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

محمد صلاح ثاني هدافي منتخب مصر تاريخيًّا

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح، يتواجد المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر، ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، محتلا المركز الثاني بعد الأسطورة حسام حسن الذى يعتلي صدارة الترتيب عبر التاريخ.

اقرأ أيضًا.. 

txt

حقيقة اهتمام باريس سان جيرمان بضم محمد صلاح

txt

محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ دوري الأبطال

 

 يتصدر نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن، جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لـ منتخب مصر برصيد 69 هدفًا منفردًا بعرش الترتيب، ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، برصيد 51 هدفًا في المركز الثاني، ويقع في المرتبة الثالثة نجم الترسانة حسن الشاذلي برصيد 42 هدفًا بالترتيب.

 

قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ:

1- حسام حسن – 69 هدفًا.

2- محمد صلاح – 51 هدفًا.

3- حسن الشاذلي – 42 هدفًا.

4-محمد أبوتريكة – 38 هدفًا.

5- أحمد حسن – 33 هدفًا.

6-عمرو زكي – 30 هدفًا

7- عماد متعب – 28 هدفًا.

8- أحمد الكأس – 25 هدفًا.

9- محمود الخطيب – 24 هدفًا.

10- جمال عبدالحميد – 24 هدفًا.

مواد متعلقة

مشوار روي فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

ما يحتاجه منتخب مصر أمام غينيا لحسم التأهل لأمم إفريقيا اليوم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ربيع ياسين : منتخب مصر مرشح لحصد لقب أمم إفريقيا ..وتوقعت تعادل الأهلي والوداد

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا

منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالمغرب استعداداً لمواجهة غينيا
الجريدة الورقية