عناق حار بين محمد صلاح ونابي كيتا قبل مباراة مصر وغينيا

بعد رحيل النجم الغيني عن ليفربول

عانق النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، زميله نابي كيتا لاعب المنتخب الغيني وفريق فيردير بريمن الألماني، بعد اول لقاء يجمع الثنائي منذ رحيل الاعب الأفريقي عن الدوري الإنجليزي.

أقرأ ايضًا ..

لقاء أول بين محمد صلاح ونابي كيتا

انتقل نابي كيتا لفريق فيردير بريمن بعد رحلة قصيره في ليفربول، وتجمع بين اللاعب الغيني علاقة صداقة قوية مع محمد صلاح.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو ما قبل نزول اللاعبين لأرض الملعب، وعلق عليه " تحية خاصة بين محمد صلاح ونابي كيتا قبل مباراة مصر وغينيا"، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

يحتل منتخب مصر المركز الاول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بنفس عدد نقاط منتخب غينيا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، ولعب المنتخبين 4 مواجهات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، وتعتبر مواجهة اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة.

تشكيل مصر وغينيا في مباراة اليوم

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل منتخب مصر أمام غينيا اليوم والذي جاء مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومحمد حمدي وعلي جبر في خط الدفاع، ومحمود حمادة ومروان عطية في خط الوسط، وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش بجوار صلاح في الوسط الهجومي، ومصطفى محمد في قلب الهجوم.

على الجانب الأخر تواجد نابي كيتا على رأس تشكيل غينيا والذي تكون من إبراهيم كونيه في حراسة المرمى، وإيساجا سيلا ومختار دياخابي وساديو سو وأنطونيو كونتي في خط الدفاع، وأمادو دياوارا وإيلاش موريبا ونابي كيتا في خط الوسط، وفرانسوا كامانو وشيروه جوراسي ومورجان جيلافوجي في خط الهجوم.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا