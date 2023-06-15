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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ليفربول وتشيلسي.. صدام ناري في افتتاح الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 – 2024 عن إقامة مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي في الجولة الافتتاحية والتي من المقرر أن تنطلق يوم 11 من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت الجولة الأولى إقامة عدد من المواجهات القوية أبرزها صدام ناري بين ليفربول وتشيلسي كما سيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي في افتتاج الجولة واليكم جدول المباريات بالتفصيل..

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ليفربول ضد تشيلسي ..

يستعد فريق ليفربول تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية ونارية ضد تشيلسي، والتي ستجمع بينهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح والذي يُعد النجم الأول وهداف الفريق خلال السنوات الأخيرة.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ..

يوم الجمعة 11 أغسطس ..                               

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

يوم السبت 12 أغسطس ..

أرسنال ضد نوتنجهام فورست

وست هام ضد بورنموث

لوتون ضد برايتون

فولهام ضد إيفرتون

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد

أستون فيلا ضد نيوكاسل

يوم الأحد 13 أغسطس ..

توتنهام ضد برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسي

وولفرهابتون ضد مانشستر يونايتد

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الجريدة الورقية