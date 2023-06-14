دجيكو يناقش العروض السعودية والأندية الأوروبية تقطع الطريق

يناقش النجم البوسني الدولي ايدين دجيكو مهاجم فريق انتر ميلان الايطالي العروض المقدمه له من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد تلقيه عدد كبير من العروض في الفترة الأخيرة.

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ينتهي عقد إدين دجيكو مع الانتر بهاية شهر يونيو الجاري 2023، ويحق لصاحب الـ 37 عام التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النيراتزوري، خاصة وأن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق بعد نهاية الموسم بنهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة اللقب من مانشستر سيتي.

دجيكو يناقش العروض السعودية والأوروبية

وتلقى ايدين دجيكو عرض تركي قوي من فريق الأهلي الذي كان يسعى للحصول على خدمات اللاعب في يونيو الجاري، بعد احتمالية رحيل عمرالسومة للدوري القطري، وعدم وجود رأس حربة في الفريق.

بجانب وجود اهتمام من عدة أندية أخرى، من بينها فريق الهلال أيضًا الذي يريد التعاقد مع اللاعب بعد رحيل اوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عن الفريق، ورغبة النادي في التعاقد مع صفقة عالمية.

عرض تركي يعطل انتقال دجيكو للسعودية

اتفق ايدين دجيكو مع فريق فناربخشة التركي على التوقيع والانتقال الرسمي للأصفر والأزرق بعقد لمدة موسمين، وكان قريب من الانتقال لكن تم تعطيل المفاوضات في اللحظات الأخيرة لحسن حصول اللاعب على "الكلمة الأخيرة" من إدارة انتر ميلان ببقاء اللاعب أو رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

دجيكو يحسم مصيره مع انتر ميلان

تترقب الجماهير الإيطالية حسم اللاعب البوسني لموقفه مع النيراتزوري بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا، ولا يرغب اللاعب البقاء في صفوف الفريق، لكنه يبحث عن نادي يسمح له بإمكانية المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم المقبل 2023-2024.

وحتى الآن سيرحل اللاعب عن صفوف انتر ميلان بالمجان بعد عدم وجود محادثات رسمية مع إدارة النيراتزوري بتجديد عقد اللاعب أو رحيله بشكل نهائي.

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