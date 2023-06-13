ميدو: عبد المنعم رجل اللقب الإفريقي الـ 11 في الأهلي

بري أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن سفين فاندنبروك مدرب الوداد ساهم بشكل كبير في خسارة فريقه للقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فاندنبروك مدرب الوداد تعامل مع إياب النهائي ضد الأهلي بسذاجة كبيرة، ووضع خطة بتسجيل هدف مبكر، من خلال استغلال الجهة اليُمنى بين أيوب العملود ومحمد أوناجم، وحصلوا على أخطاء وبالفعل سجلوا، لكن هل المدير الفني لنادي الوداد كان لديه سيناريوهات أخرى؟ أو حفظ لاعبيه سيناريوهات أخرى، ماذا لو تعادل الأهلي؟ لا" .

وأضاف نجم الزمالك: "هناك أسلوب معين للكرات الطولية ولكن هذا لم يتم من جانب لاعبي الوداد" .

ميدو : الأهلي لم ينهار بعدما هدف الوداد ..عبدالمنعم رجل هذه البطولة

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي لم ينهار بعدما سجل الوداد هدفا، ولكل بطولة رجل، أو رجال، ولكن رجل هذه البطولة بالنسبة للأهلي هو محمد عبد المنعم، ليس لكونه سجل هدفا، ولكنه دفاعيا كان يؤدي دوره بشكل مثالي، عبد المنعم في آخر شهر ونصف شهرين، مستوى مختلف وتركيزه كبير، ويتعامل بشكل مميز في الكرات العرضية، ويبدأ الهجمة بشكل صحيح".





على جانب آخر عبر محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لمثله، في إياب النهائي الذي أقيم ‏على المركب الرياضي محمد الخامس.

وقال عبد المنعم: احتفالي بلقب دوري أبطال إفريقيا مضاعف، لا سيما أن اللقب هو الأول لي ‏على مستوى دوري الأبطال مع الأهلي، ولذلك هي بطولة غالية جدًّا بالنسبة إليَّ، إلى جانب تسجيلي ‏هدف التعادل الذي أهدى الفريق اللقب.‏

و أهدى مدافع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا إلى عائلته،

مشيرًا إلى أنهم داعمون له وأنهم ‏يستحقون الكثير.‏

ووجه محمد عبد المنعم الشكر إلى جماهير الأهلي في كافة أرجاء العالم، كما اختص بالشكر الجماهير ‏التي قطعت المسافات ووصلت إلى مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيعه خلال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.