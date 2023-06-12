عاجل
نائب وزير خارجية الأرجنتين يزور مصر .. جولة مشاورات سياسية جديدة توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة لتقييم موقف نقل مقابر السيدة نفيسة
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

يونس مخيون يفجر مفاجآت عن ثورة 30 يونيو الليلة

يونس مخيون
يونس مخيون

 يحل الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، ضيفًا الليلة، في برنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو وكيفية اتخاذ القرارات في عصر جماعة الإخوان الإرهابية.

 ويسرد "مخيون" خلال اللقاء، شهادته عن ثورة 30 يونيو، وكواليس وتفاصيل الأحداث خلال حكم جماعة الإخوان.

txt

النمو الاقتصادى لم يتوقف فى مصر منذ ثورة 30 يونيو (شاهد)

txt

ثمار ثورة 30 يونيو.. مشروعات ضخمة تم تدشينها في عهد السيسي

 ويتحدث يونس مخيون، في شهادته ببرنامج الشاهد المذاع علي قناة اكسترا نيوز، عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتفاصيل استقالة مستشاريه، وأيضًا تفاصيل حملة التشويه التي انتهجتها جماعة الإخوان ضد حزب النور. 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. 

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

يونس مخيون مع محمد الباز

مواد متعلقة

النمو الاقتصادى لم يتوقف فى مصر منذ ثورة 30 يونيو (شاهد)

ثمار ثورة 30 يونيو.. مشروعات ضخمة تم تدشينها في عهد السيسي

أمنيون: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في عمر الوطن وأنقذت البلاد من طمس الهوية

عمرو الزيات: ثورة 30 يونيو قضت على توريث الحكم.. والسيسي يحترم المواطن

فؤاد علام: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من نفق مظلم

ثورة 30 يونيو و9 سنوات من انجازات السيسي
الجريدة الورقية