يونس مخيون يفجر مفاجآت عن ثورة 30 يونيو الليلة

يحل الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، ضيفًا الليلة، في برنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو وكيفية اتخاذ القرارات في عصر جماعة الإخوان الإرهابية.

ويسرد "مخيون" خلال اللقاء، شهادته عن ثورة 30 يونيو، وكواليس وتفاصيل الأحداث خلال حكم جماعة الإخوان.

ويتحدث يونس مخيون، في شهادته ببرنامج الشاهد المذاع علي قناة اكسترا نيوز، عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وتفاصيل استقالة مستشاريه، وأيضًا تفاصيل حملة التشويه التي انتهجتها جماعة الإخوان ضد حزب النور.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.