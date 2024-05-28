سقوط لوحة إعلانات.. مترو الأنفاق يكشف تفاصيل حدوث عطل الخط الأول

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى الي عطل فنى فى أحد القطارات.

وتم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة، وتم فصل التيار الكهربائي من ٢٥ دقيقة إلى ٣٠ دقيقة، وتوقف حركة القطارات فى منطقة غمرة فقط، لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وانتظام الحركة فى جميع المحطات.

وأكد المترو أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم رفع اللوحة الإعلانية وعودة حركة القطارات، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أى زحام.

وتم التحفظ على اللوحة الإعلانية التى سقطت لحين البحث عن الشركة المسئولة عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.