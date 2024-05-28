موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 .. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024 يسعى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عن مرتبات شهر يونيو 2024 بغية التمكن من شراء مستلزماتهم قبل عيد الأضحى المبارك.

تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو

وفي السياق سيتم تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2024، اعتبارًا من يوم 9 يونيو 2024، ويستمر الصرف لـ الموظفين حتى يوم 13 يونيو 2024 المقبل.

مرتبات شهر يونيو 2024

مرتبات شهر يونيو 2024.. و يمكن صرف المرتبات عبر: مكاتب البريد الآلي atm، منافذ الصرف وجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصرف، ومنافذ شركات فوري.

مرتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.