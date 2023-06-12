نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد معهد التمريض وكلية طب البنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة بالاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات على مدار اليوم، بجانب ذلك تم التأكيد على توفير المناخ المناسب والهدوء التام خلال مدة الامتحان، وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات على ضرورة وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة كريمة محمود، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء عرفة، عميدة معهد التمريض، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكليات فرع البنات

طبيب بالأزهر يشارك في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العالمية

شارك الطبيب محمد طه الشنديدي، طبيب الامتياز بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، كأحد أعضاء وفد الاتحاد الدولي لطلاب الطب (IFMSA) الممثلين عن كليات الطب حول العالم لدى منظمة الصحة العالمية بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة التي تعد الأولى من نوعها لأحد أطباء كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا المحفل العلمي العالمي تؤكد أن أطباء جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرا إلى أن جمعية الصحة العالمية تعد أعلى مؤسسة لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ حيث يحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وتهدف الجمعية إلى تحديد سياسات المنظمة والعمل على تعزيز الرعاية الصحية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا الاجتماع تهدف إلى تعزيز دور كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في المحافل الطبية العالمية المهتمة بتحسين مستوى الرعاية الصحية الشاملة ودعم الأنظمة الصحية على مستوى العالم.