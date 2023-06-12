طبيب بالأزهر يشارك في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العالمية

شارك الطبيب محمد طه الشنديدي، طبيب الامتياز بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، في الاجتماع السادس والسبعين لجمعية الصحة العامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا، كأحد أعضاء وفد الاتحاد الدولي لطلاب الطب (IFMSA) الممثلين عن كليات الطب حول العالم لدى منظمة الصحة العالمية بدعم من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

صرح بذلك الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة التي تعد الأولى من نوعها لأحد أطباء كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا المحفل العلمي العالمي تؤكد أن أطباء جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرا إلى أن جمعية الصحة العالمية تعد أعلى مؤسسة لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ حيث يحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

وتهدف الجمعية إلى تحديد سياسات المنظمة والعمل على تعزيز الرعاية الصحية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في هذا الاجتماع تهدف إلى تعزيز دور كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة في المحافل الطبية العالمية المهتمة بتحسين مستوى الرعاية الصحية الشاملة ودعم الأنظمة الصحية على مستوى العالم.

مشاركات الأزهر العالمية

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة الأزهر وكلية الطب على المشاركة الفاعلة في المناسبات والأحداث العالمية التي تهم المجتمع العلمي والصحي، وحرصًا على تشجيع الطلاب والأطباء على المشاركة في مثل هذه الأحداث العلمية العالمية؛ لتعزيز معرفتهم وتوسيع آفاقهم العلمية في مجال الصحة.

وأضاف أبو الغيط أن اجتماع جمعية الصحة العالمية يعد الاجتماع السنوي الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وتتألف من وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تجتمع مرة واحدة في العام؛ لمناقشة وتحديد سياسات المنظمة من أجل تعزيز الصحة وتحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتعمل على وضع الخطط والسياسات الصحية العامة، وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الأمراض، وتعد منصة مهمة؛ للتعاون والتواصل بين الدول والخبراء الصحيين والعلماء في مجال الصحة، ومن خلال مشاركة أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر في اجتماعات الجمعية تتمكن الكلية من تعزيز شبكة علاقاتها العالمية وتبادل المعرفة والتجارب في مجال الصحة العامة.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى ذلك استضافت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة مجموعة من شباب الأطباء من كليات الطب بالجامعات الأوروبية للتدريب في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة العام الماضي 2022م.