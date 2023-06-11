خبير مصرفي يوضح الحد الأقصى لشراء عملة الريال السعودي قبل الحج

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، الحد الأقصى لشراء الحجاج الريال السعودي قبل السفر في البنوك والصرافة، قائلًا: إن البنوك وشركات الصرافة تختلف من بنك إلى آخر في توفير الريال السعودي للحجاج فبعضها حددت 500 ريال للفرد، و1000 ريال للأسرة.

أضاف هاني أبو الفتوح، أن توفير العملة في البنوك وشركات الصرافة للحجاج يرجع إلى مدى توافر الموارد لديها، لافتًا إلى أن شركات الصرافة هي الأكثر توفيرًا للريال السعودي.

وتابع الخبير المصرفي، أنّ البنوك المصرية تسمح للعملاء باستخدام بطاقاتهم المصرفية في أي بلد آخر، لكن بشروط معينة، مع اتخاذ إجراءات تمنع استنزاف النقد الأجنبي مثل تخفيض حدود السحب من خارج مصر.

وبيّن هاني أبو الفتوح، أن حدود استخدام الفيزا المصرية بالمملكة العربية السعودية تختلف من بطاقة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر، موضحًا أنّ متوسط حدود السحب من الخارج قد يصل إلى 100 دولار في اليوم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد.

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