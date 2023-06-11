على طريقة بنزيما ورونالدو .. صفقة تاريخية منتظرة في الدوري السعودي

تحرك نادي الهلال السعودي في خطوات جادة حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.







وأشارت تقارير صحفية أمريكية منذ قليل إلى أن نادي الهلال السعودي يريد بأي شكل تعويض إخفاقه في التعاقد مع ليونيل ميسي وضم البرازيلي نيمار الصيف الجاري.

ومن المقرر وفقًا للتقارير الواردة أن يكون راتب نيمار مع نادي الهلال 200 مليون يورو في السنة، على أن يعرض الهلال قيمة 45 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي.

وأرسل النادي السعودي وفد رسمي إلى باريس للجلوس مع ممثلي النادي الفرنسي واللاعب من أجل ضمه في صفقة مادية تأتي وفقًا لخطة الاستثمارات السعودية في مجال الرياضة ، بالتعاقد مع كبار لاعبي كرة القدم في العالم ، عقب حسم النصر تعاقده مع كريستيانو رونالدو الشتاء الماضي، وإعلان اتحاد جدة الأيام الماضية التعاقد مع كريم بنزيما صاحب الـ 36 عام وافدًا من ريال مدريد الإسباني.

ارتباط نيمار بباريس ..

كان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن خلال عام 2021 عن قيامه بتمديد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025.

وانضم اللاعب صاحب الـ 31 عام إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة تاريخية قياسية قدرت بـ 222 مليون يورو.

ويتضمن عقد نيمار مع باريس راتبا سنويا قيمته 30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات إضافية لتزيد عن القيمة المحددة.