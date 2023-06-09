أمريكا لاتنام بسبب ميسي رغم عدم توقيعه لـ إنتر ميامي

بدأت الجماهير الأمريكية في التهافت على أخبار وصور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ،حتى قبل توقيعه على العقد الرسمي للانضمام لصفوف إنتر ميامي الأميركي، مع ارتفاع المتابعات على شبكات التواصل الاجتماعي وأسعار التذاكروخلافه.

كما بدأت في التهافت على سوق التذاكر التي عادة ما تكون هادئة في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين.

اقبال على التذاكر:

وشهد الطلب على التذاكر في سوق إعادة البيع خلال الساعات الماضية بعد إعلان ميسي اختياره اللعب في صفوف إنتر ميامي، إقبالًا غير مسبوق على المباريات المقبلة للفريق، حيث ارتفعت قيمة التذاكر أربعة أضعاف عن تلك المسجلة عند طرحها للبيع، أي قبل 169 يومًا.

وارتفع معدل سعر الشراء للمباريات البيتية لفريق فلوريدا من 31 دولارًا إلى 152 دولارًا، بينما ارتفع سعر تذاكر مبارياته خارج القواعد من 94 دولارًا إلى 207 دولارات.

وكان الارتفاع المهم في سعر التذاكر في مباراة الفريق في 20 أغسطس المقبل ضد نادي تشارلوت إف سي، حيث قفز من 18 دولارًا إلى 169 دولارًا.

أول مباراة:

ومن المرجح أن يخوض ميسّي مباراته الأولى مع إنتر ميامي في 21 يوليو في كأس الرابطة وهي مسابقة سنوية تشمل الأندية المكسيكية ضد كروز أزول المكسيكي، والتي ارتفعت الأسعار من 24 دولارًا إلى 521 دولارًا.

سوف تشجع هذه الأرقام بالتأكيد فرق الدوري على التفكير في نقل مبارياتها ضد إنتر ميسي، إلى ملاعب أكبر من ملاعبهم التي تقتصر عمومًا على 20 ألف أو 25 ألف متفرّج كحد أقصى.

وعندما جاء البرغوث مع فريقه السابق برشلونة إلى الولايات المتحدة في عام 2017، ملأت الجماهير ملاعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك و"فيديكس فيلد" في واشنطن و"هارد روك" في ميامي، وهي ثلاثة ملاعب (لكرة القدم الأميركية، "إن إف إل") التي يمكن أن تستوعب ما بين 65 ألف و80 ألف متفرج.

ضجة كبيرة:

وأحدث قرار اختيار ميسي الى اللعب في الولايات المتحدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضاعف عدد متابعي إنتر ميامي على إنستغرام خمس مرات في غضون ساعات، من 900 ألف صباح الأربعاء إلى 5.7 مليون متابع صباح الخميس.