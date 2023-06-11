ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل مودريتش

تلقى النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، عروضًا قوية من الدوري السعودي خلال الفترة القليلة الماضية، بعدما استحوذ صندوق الاستثمار على الرباعي "الهلال والنصر واتحاد جدة والأهلي".

وفتح ريال مدريد الباب أمام النجم الكرواتي بعد الأنباء التي ترددت حول نية مودريتش في التفكير بجدية في الانتقال للدوري السعودي، خصوصًا وأن المقابل المادي كبير وقوي.

تفاصيل اقتراب رحيل مودريتش:

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اتحاد جدة مهتم بضم لوكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في التعاقد مع زميله السابق كريم بنزيما، بعد رحيل الأخير عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن اللاعب لديه حيرة كبيرة بين الاستمرار مع ريال مدريد ومن ثم الاعتزال في قلعة "سنتياجو بيرنابيو" أو الرحيل عن الفريق الملكي ومن ثم مزاملة بنزيما في دوري "روشن".

في سياق متصل، أكدت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن مودريتش يمتلك عقدًا جديدًا مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

وشددت على أن استمرار اللاعب مع الملكي أصبح غير مؤكد، بعد العروض السعودية القوية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن مودريتش وصل إليه عرض من نادي سعودي أكثر قيمة من العرض الأول للانتقال لدوري "روشن" خلال الموسم الجديد.

ونفت الصحيفة بعد التواصل مع المقربين من مودريتش نية اللاعب في الرحيل عن الريال، لكن اللاعب أصبح مترددًا خلال الفترة الحالية بعد العرض القوي الذي تلقاه أخيرًا.

وكشفت "كوبي" أن ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل مودريتش مثلما حدث مع زميله السابق كريم بنزيما، بعدما أعلن النادي رحيل اللاعب بعد المسيرة الكبيرة التي دامت لنحو 14 عامًا.

وأعلنت الإذاعة الإسبانية أن الريال أتم تعاقده مع الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، ليكون بديلًا لمودريتش حال قرر الأخير الرحيل عن الملكي.

وكان النصر واتحاد جدة السعوديين قد نجحا في التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، حيث نجح العالمي في ضم النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بينما تعاقد النمور مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق ليؤكد سعادته باللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.