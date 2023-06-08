نيمار يعرض نفسه على برشلونة لتعويض ميسي

يسعي البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، للعودة مرة أخري إلي فريق برشلونة خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد ضياع حلم عودة ليونيل ميسي مرة أخري.

وتبخرت في الساعات الأخيرة أحلام كتالونيا بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي برشلونة مرة أخري، والذي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، مساء أمس الأربعاء.

وبعد ضياع صفقة ميسي المنتظرة لبرشلونة، باتت عودة نيمار محتمله للفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار دا سيلفا، يسعي للرحيل عن باريس سان جيرمان في صيف 2023 على غرار ميسي، قبل عامين من نهاية عقده ويريد العودة لبرشلونة.

وتابعت الصحيفة أن نيمار عرض تخفيض راتبه على إدارة البارسا، والذي يصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد، لكي يتمكن من العودة لـ "كامب نو، وذلك لمراعاة ظروف النادي المادية التي يمر بها، والتي حالت دون قدرته على استعادة ميسي خلال الصيف الجاري.

جدير بالذكر أن نيمار لعب في صفوف برشلونة على مدار 186 مباراة ما بين 2013 و2017، سجل خلالها 105 هدفاً وصنع 76 آخرين.

وحسم نادى إنتر ميامي الأمريكي، الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" لمدو ثلاث مواسم ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

حديث ميسي بعد إنتقالقه لإنتر ميامي

تحدث ليونيل ميسي في ظهوره الإعلامي بعد إعلان إنضمامه للفريق الأمريكي وقال: "قررت الانتقال إلى إنتر ميامي بعد مشاورات مع أسرتي لكي أكون مرتاح البال".

وعن رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي قال : " أخر سنتين لم تكن جيدة لعائلتي في باريس وقررت الذهاب إلى أمريكا ".

وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي مؤكدًا أن وداعه عند الرحيل لم يكن بالشكل اللائق قائلًا: " كنت أتمنى أن أحصل على وداع في برشلونة مثل ما حصل مع بوسكيتس والبا ".

وواصل البرغوث الأرجنتيني حديثه قائلًا: " حققت كل شيء في كرة القدم ".

وأكد ميسي أن قراره لا علاقة له بالمال قائلًا: " لو كان الأمر متعلقًا بالمال، كنت سأذهب إلى المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان أخر، لكن الأمر معي لا يتعلق بالأموال ".