تشكيل الوداد المتوقع أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

قبل موقعة الليلة

يستضيف الوداد البيضاوي المغربي نظيره الأهلي مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي أنتصر على الوداد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 والتي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي.



ويجهز المدرب سفين فاندنبروك المدير الففني لفريق الوداد المغربي، بديل زهير المترجي بعد تأكد غيابه عن النهائي بداعي الإصابة في الكاحل.



وتابعت التقارير، أن فاندنبروك سيشرك سيف الدين بوهرة بدلا من المترجي، ويرى المدرب أن لاعبه بوهرة قادر على تعويض غيابه، لما يملكه من مهارات فنية مميزة في المراوغة وسط تألقه المميز هذا الموسم، ومساهمته بـ 7 أهداف خلال الموسم الجاري.



قائمة الوداد البيضاوي المغربي لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا



في حراسة المرمى: يوسف مطيع - طه موريد- يانيس حنين

في خط الدفاع: أيوب العملود - الحسين بنعيادة - حمزة أيت علال - يحيى الندراني - أمين أبو الفتح - أمين فرحان - يحيى عطية الله - آرسين زولا.

في خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - همام باعوش - رضا الجعدي - أيمن الحسوني - إسماعيل المترجي.

في خط الهجوم: مؤيد اللافي - سيف الدين بوهرة - بديع أووك - هشام بوسفيان - سامبو جونيور - محمد أوناجم - حميد أحداد - زهير المترجي.



تصريحات فاندنبروك مدرب الوداد قبل موقعة النهائي:



أكد البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، أن هدفهم في مباراة الذهاب غير جميع الحسابات.

أضاف فاندنبروك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة الغد مهمة لجميع الأطراف، أنه لشرف أن نكون في المباراة النهائية، سجلنا هدفا مقابل هدفين في مباراة الذهاب، هدفنا خارج الأرض غير كل شئ.



تشكيل الوداد المتوقع لموقعة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا:



في حراسة المرمى: يوسف المطيع

في خط الدفاع: أيوب عملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

في خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

في خط الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.







