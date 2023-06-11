الأحد 11 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بوهرة صاحب هدف الوداد بالقاهرة يقود الهجوم أمام الأهلي.. الليلة

الاهلي والوداد معركة
الاهلي والوداد معركة كروية الليلة بالدار البيضاء

استقر البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب فريق الوداد المغربي، على التشكيل  الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها، في العاشرة مساء اليوم " الأحد"، بملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الأحد الماضي.

ويفقد فريق الوداد أحد أبرز نجومه في مباراة اليوم وهو زهير المترجي، بسبب الإصابة.

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موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب نهائي أفريقيا بالمغرب

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أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والوداد الأفريقية

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تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي بنهائي أفريقيا

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ميدو يتحدث عن موقعة الأهلي أمام الوداد المغربي بنهائي دوري الأبطال الأفريقي

 

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع

الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد والمغربي:

التقى الفريقان في 12 مواجهة سابقة على الصعيد القاري، كانت الغلبة للنادي الأهلي، إذ فاز في 5 مواجهات، مقابل 3 انتصارات لصالح الوداد، وكان التعادل حاضرا في 4 مناسبات.

وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

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