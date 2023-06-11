بوهرة صاحب هدف الوداد بالقاهرة يقود الهجوم أمام الأهلي.. الليلة

استقر البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب فريق الوداد المغربي، على التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، المقرر لها، في العاشرة مساء اليوم " الأحد"، بملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد 2-1 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الأحد الماضي.

ويفقد فريق الوداد أحد أبرز نجومه في مباراة اليوم وهو زهير المترجي، بسبب الإصابة.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع

الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا

الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني

الهجوم: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد والمغربي:

التقى الفريقان في 12 مواجهة سابقة على الصعيد القاري، كانت الغلبة للنادي الأهلي، إذ فاز في 5 مواجهات، مقابل 3 انتصارات لصالح الوداد، وكان التعادل حاضرا في 4 مناسبات.

وسجل الأهلي 15 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.