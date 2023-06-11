إتمام صفقة شراء أسهم خزينة لصالح مصر بني سويف للأسمنت

أعلنت شركة برايم القابضة ان شركتها التابعة برايم كابيتال قد اتمت بنجاح تقديم خدماتها الاستشارية لشركة مصر بني سويف لشراء عدد 6792879 سهم بنسبه 10 % من رأسمالها كأسهم خزينة، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس ادارتها المنعقد نهاية شهر مايو2023.

وشهدت البورصة المصرية تنفيذ تلك العملية بتاريخ 11/6/2023 في صفقة بلغ حجمها 000 000 428 جم (فقط أربعمائة وثمانية وعشرون مليون جنيه مصري لا غير) بطرفيها وكان سعر التنفيذ 31.5 جنيه مصري للسهم الواحد وقد قامت شركة برايم لتداول الأوراق المالية ذراع السمسرة لدي برايم القابضة ايضا بتنفيذ العملية كسمسار حصري للطرف المشتري كذلك تنفيذ ما يقرب من 4.87 مليون سهم كطرف بائع لصالح المساهم الرئيسي لشركه مصر بني سويف للأسمنت وهو بنك الاستثمار القومي في صفقة بلغت قيمتها 153.5 مليون جنيه مصري