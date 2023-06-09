الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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حالات سقوط الحضانة عن الأم بشكل مؤقت أو نهائي .. فيديو

محمد ميزار المحامي
محمد ميزار المحامي بالنقض والاستشاري الأسري

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، إن العامل المشترك بين الرجل وطليقته هو الأبناء ومن حقها حضانة الأطفال، ولكن حال إثبات سوء سلوكها تنتقل الحضانة إلى الشخص الذي يليها. 

وأضاف محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، هناك أسباب تسقط الحضانة بشكل نهائي وهناك أخرى تسقطها بشكل مؤقت، فمن بين الأسباب التي تسقط الحضانة عن الزوجة بشكل مؤقت الزواج، ولكن في الأمور المتعلقة بالأخلاق فيعود إلى تقييم المحكمة وهل هو أمر عارض أم معتاد.

وتابع المحامي بالنقض والاستشاري الأسري،: “سوء سلوك الحاضنة يمثل خطر على تربية الأطفال، ويجوز للزوج المطالبة بالتعويض في حالات محددة وخاصة إذا كان سوء السلوك قبل الانفصال”.

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سوء سلوك الحاضنة

ولفت إلى أن العامل المشترك بين الرجل وطليقته هو الأبناء ومن حقها حضانة الأطفال، ولكن حال إثبات سوء سلوكها تنتقل الحضانة إلى الشخص الذي يليها.

ونوه إلى أن هناك أسبابا تسقط الحضانة بشكل نهائي وهناك أخرى تسقطها بشكل مؤقت، فمن بين الأسباب التي تسقط الحضانة عن الزوجة بشكل مؤقت الزواج، ولكن في الأمور المتعلقة بالأخلاق فيعود إلى تقييم المحكمة وهل هو أمر عارض أم معتاد.

العوامل الاقتصادية أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

فيما قالت نهى الجندي، المحامية بالنقض والاستشاري الأسري، إن العوامل الاقتصادية أحد أهم أسباب ارتفاع نسب معدلات الطلاق في المجتمع خلال الفترة الماضية، راوية: "في مرة جاتلى سيدة تطلب الخلع من زوجها لرفض زوجها شراء شنطة براند لها تبلغ قيمتها 16 ألف جنيه".

وتابعت المحامية بالنقض والاستشاري الأسري، أرفض ما يحدث بين مذيعات الرجال والنساء وكلاهما يتراشق مع الآخر، موضحة: "دي بتحرض ودي بتحرض والمفروض الرجل يقول لزوجته ده مرتبي ولو معجباش يبقى مع السلامة وفي الحالة دي الرجل عنده حق".

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