أول ظهور لبسمة بوسيل بعد الطلاق من تامر حسني.. غناء وسعادة

تصدرت الفنانة بسمة بوسيل التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة فى حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعد الطلاق من تامر حسني منذ أيام قليلة.

وبدت علي بسمة بوسيل السعادة كما حرصت على الغناء بعد غياب طويل وقدمت أغنية “مين اللي بيختار” فى حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.

بسمة بوسيل من الزفاف

عادت الفنانة المعتزلة “بسمة بوسيل” للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها لسنوات طويلة بسبب زواجها من الفنان تامر حسني.

بسمة بوسيل تعود للغناء:

نشرت “بسمة بوسيل” فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وهى تؤدى أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة هبة الطوجى بصوتها.

بسمة بوسيل من الزفاف

أعادت “بسمة بوسيل” غناء الأغنية بإحساس كبير، حيث ظهرت بالفيديو وهي ترقص بحماس وحرية كبيرة في مساحات خضراء على أنغام صوتها.

خلال ساعات قليلة استطاعت بسمة يوسيل أن تحصد مليون إعجاب ومشاهدة على الفيديو ، بالإضافة إلى ألاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوتها وشجعتها على الإستمرار.

بسمة بوسيل من الزفاف

اعتزال بسمة بوسيل:

شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، وحصلت على المركز الثاني، و قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور الذي ساندها طيلة فترة مشاركتها في ستار ٱكاديمي بعنوان "محال".

وبعدها تعرفت على تامر حسني وقدمت معه دويتو "متسالنيش" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء، وصرحت في وقتها أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر"، وأضافت "اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة".

بسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسنى:

يذكر ان منذ أشهر قليلة أعلنت بسمة بوسيل، طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية إستوري على إنستجرام، وكتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده کلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يارب".

بينما حرص الفنان تامر حسني على التعليق على الأمر بمشاركة الجمهور ستوري قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة ١٢ عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يابسوم، سأظل الأب والأخ والسند والصديق، وفي حفظ الله".