أول ظهور لبسمة بوسيل بعد الطلاق من تامر حسني.. غناء وسعادة
تصدرت الفنانة بسمة بوسيل التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت لأول مرة فى حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين بعد الطلاق من تامر حسني منذ أيام قليلة.
وبدت علي بسمة بوسيل السعادة كما حرصت على الغناء بعد غياب طويل وقدمت أغنية “مين اللي بيختار” فى حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.
عادت الفنانة المعتزلة “بسمة بوسيل” للغناء مرة أخرى بعد اعتزالها لسنوات طويلة بسبب زواجها من الفنان تامر حسني.
بسمة بوسيل تعود للغناء:
نشرت “بسمة بوسيل” فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وهى تؤدى أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة هبة الطوجى بصوتها.
أعادت “بسمة بوسيل” غناء الأغنية بإحساس كبير، حيث ظهرت بالفيديو وهي ترقص بحماس وحرية كبيرة في مساحات خضراء على أنغام صوتها.
خلال ساعات قليلة استطاعت بسمة يوسيل أن تحصد مليون إعجاب ومشاهدة على الفيديو ، بالإضافة إلى ألاف التعليقات التي عبرت عن إعجابها بصوتها وشجعتها على الإستمرار.
اعتزال بسمة بوسيل:
شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، وحصلت على المركز الثاني، و قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور الذي ساندها طيلة فترة مشاركتها في ستار ٱكاديمي بعنوان "محال".
وبعدها تعرفت على تامر حسني وقدمت معه دويتو "متسالنيش" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء، وصرحت في وقتها أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر"، وأضافت "اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة".