ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.. ديفيد بيكهام الوسيط (تفاصيل)

أثار فريق إنتر ميامي الأمريكي جدلًا واسعًا، وأصبح حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام العالمية في الساعات الماضية، وذلك بعدما تم إعلان تعاقده مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وإنحاز إلي العرض الأمريكي على عرض الهلال السعودي، بالإضافة إلي جهود برشلونة الإسباني لإعادته إلى الفريق الكتالوني مرة أخرى.

صفقة بين ديفيد بيكهام وميسي:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة بين ديفيد بيكهام وميسي، إذْ قالت التقارير أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي لعب أيضًا دورًا حاسمًا في إقناع ميسي بالانتقال إلى الفريق الأمريكي بعدما أن سافر بيكهام إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحدَّث مع البرغوث حول مميزات هذه الخطوة.

تأسيس نادي إنتر ميامي:

أنشأ نادي إنتر ميامي في يناير 2018، ويعرف باسم "نادي إنترناسيونال ميامي لكرة القدم"، وشارك في المنافسات الرسمية للمرة الأولى في يناير 2020 ويقع في حي فورت لاودردال في مدينة فلوريدا الأمريكية، وجاءت المشاركة الأولى للنادي في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 2020.

مالك نادي إنتر ميامي:

ترجع ملكية نادي إنتر ميامي لشركة مكونة من مجموعة أشخاص، أشهرهم الإنجليزي ديفيد بيكهام، وعند انضمام بيكهام إلى الدوري الأمريكي عام 2007 حصل على امتياز شراء نادٍ في أمريكا مقابل 25 مليون دولار، وتأسست مجموعة أُطلق عليها Miami Beckham United في عام 2013 يمتلكها بيكهام بجانب ماسايوشي سون والأخوين خورخي وخوسيه ماس.

كانت الفكرة في البداية هي إقامة ستاد في وسط مدينة ميامي، وبعد سنوات انطلق نادي إنتر ميامي في يناير 2018 بملكية مجموعة بيكهام.

تاريخ إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

بدأ إنتر ميامي مباراته الأولى في الدوري الأمريكي في مارس 2020، أمام لوس أنجلوس، وخسرها بهدف دون مقابل، فيما جاء الانتصار الأول في أغسطس 2020 على حساب أورلاندو سيتي بثلاثية مقابل هدفين.

لعب إنتر ميامي في موسمه الأول بالدوري الأمريكي 23 مباراة، حققَّ الفوز في 7 مباريات، وتلقي الهزيمة في 13 لقاءً، وتعادل في 3 مواجهات، قبل أن ينهي الموسم في المركز التاسع عشر.

في الموسم الثاني احتل الفريق المركز العشرين بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وتلقي الخسارة في 17 لقاء.

أنهى ميامي الموسم الثالث في المركز الثاني عشر، بعد الفوز في 14 مباراة والخسارة في مثلها وتعادل في 6 مواجهات.

الهداف لنادي إنتر ميامي:

الأرجنتيني جونزالو هيجواين هو الهداف التاريخي لنادي إنتر ميامي، إذْ أحرز 29 هدفًا خلال 3 أعوام قضاها مع الفريق، بواقع هدف في موسمه الأول، 12 هدفًا في الموسم الثاني و16 هدفًا في الموسم الثالث، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

مدرب إنتر ميامي:

يعتبر إنتر ميامي دون مدرب حاليًّا بعد إقالة الإنجليزي فيل نيفيل من تدريب الفريق مطلع شهر يونيو الجاري، ويشرف بصورة مؤقتة على تدريب الفريق خافيير موريليس لحين التعاقد مع مدرب جديد.

أشارت الصحف الأمريكية إلى أن اقتراب تاتا مارتينيو، مدرب برشلونة ومنتخب المكسيك الأسبق، لتولي مسئولية تدريب إنتر ميامي في الفترة المقبلة.