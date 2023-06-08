ميسي يضع إنتر ميامي تحت قبضته.. بند مثير للرحيل في يونيو

تصدر إعلان إنضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي فريق إنتر ميامي الأمريكي، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الأخيرة، بعدما تحولت وجهته من الهلال وبرشلونة إلي الفريق الأمريكي.

وحسم نادى إنتر ميامي الأمريكي، الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" لمدو ثلاث مواسم ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

بند مثير للجدل يضعه ميسي في عقده مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن بند سري فى تعاقد ميسي مع النادى الأمريكي يتيح له الرحيل خلال شهر يونيو 2024 دون سداد أى شروط جزائية.

حيث كشفت شبكة "TYC" الأرجنتينية، أن عقد ميسي مع إنتر ميامي سيكون لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026، لكنه اشترط أن يكون كل عام منفصل عن الأخر.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديه تخوف من عدم التألق في أجواء الدوري الأمريكي، وهو السبب الرئيسي وراء البند المثير في عقده.

حيث قالت الصحيفة أن ميسي احتفظ لنفسه ببند في العقد مع إنتر ميامي بفسخ الارتباط بينهما من طرف اللاعب فقط تلقائيا في شهر يونيو من كل عام، ويمدد العقد تلقائيا بين الطرفين، إذا لم يطلب ميسي الرحيل أو إنهاء الارتباط في الموعد المحدد في التعاقد.

حديث ميسي بعد إنتقالقه لإنتر ميامي

تحدث ليونيل ميسي في ظهوره الإعلامي بعد إعلان إنضمامه للفريق الأمريكي وقال: "قررت الانتقال إلى إنتر ميامي بعد مشاورات مع أسرتي لكي أكون مرتاح البال".

وعن رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي قال : " أخر سنتين لم تكن جيدة لعائلتي في باريس وقررت الذهاب إلى أمريكا ".

وكشف ميسي عن سبب رفضه العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي مؤكدًا أن وداعه عند الرحيل لم يكن بالشكل اللائق قائلًا: " كنت أتمنى أن أحصل على وداع في برشلونة مثل ما حصل مع بوسكيتس والبا ".

وواصل البرغوث الأرجنتيني حديثه قائلًا: " حققت كل شيء في كرة القدم ".

وأكد ميسي أن قراره لا علاقة له بالمال قائلًا: " لو كان الأمر متعلقًا بالمال، كنت سأذهب إلى المملكة العربية السعودية، أو في أي مكان أخر، لكن الأمر معي لا يتعلق بالأموال ".

كما كشفت بعض التقارير أن نيمار قام بعرض نفسه على برشلونة من أجل العودة لتمثيل النادي الكتالوني، وذلك بعد انتقال ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، وتأكد عدم عودته للفريق الإسباني.

وأوضحت التقارير أن النجم البرازيلي مستعد لتخفيض راتبه للعودة، وذلك لمراعاة ظروف النادي المادية التي يمر بها، والتي حالت دون قدرته على استعادة ميسي خلال الصيف الجاري.