موعد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للظهور الأول مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، لخوض مرحلة جديدة في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

حسم نادى إنتر ميامي الأمريكي الجدل الدائر حول النادي الذي سينضم إليه النجم ليونيل ميسي بالإعلان الرسمي عن تعاقده مع "البرغوث" ليقطع الطريق أمام الهلال السعودي الذي سعى بشدة للتعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.

الظهور الأول:

وتؤكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليونيل ميسي سيظهر للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد في 21 يوليو، خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي ضد كروز أزول بكأس الدوري، بين فريقين من الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

ويخوض إنتر ميامي مباراة مهمة في نصف نهائي الكأس أمام سينسيناتي يوم 23 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر.

وارتبط الأرجنتيني الدولي بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة بعد عامين من رحيله، لكنه أوضح سبب قراره باختيار إنتر ميامي، ورفض البارسا وعرض الهلال السعودي.

وارتبط النجم الأرجنتيني بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني أو الانضمام إلى الهلال السعودي، ولكنه فى النهاية اختار الانتقال للعب فى الدوري الأمريكي.

وأنهى ميسي مسيرته فى الملاعب الأوروبية، بعد قراره باللعب لفريق إنتر ميامي الأمريكي، بعد أن ارتدى قميص فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان لينتقل إلى تجربة جديدة في أمريكا الشمالية.

وتسبب خبر انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي في إحباط كبير لجمهور نادي الهلال السعودي والذي كان يمني النفس برؤية اللاعب بقميص الزعيم في الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صفقة بين ديفيد بيكهام وميسي، إذ قالت التقارير أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي لعب أيضًا دورًا حاسمًا في إقناع ميسي بالانتقال إلى الفريق الأمريكي بعدما أن سافر بيكهام إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحدث مع البرغوث حول مميزات هذه الخطوة.